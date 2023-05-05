Описаны технические особенности российских «поездов смерти»

«Эти составы похожи на обыкновенные поезда, они находятся в пути, и в любое время могут нанести уничтожающий удар. Составы носят несколько ракет, для них нужны особые колесные пары, так как это большой груз. В этих составах есть пункты управления, где люди занимаются получением и исполнением приказов. Составы реагируют очень быстро: они останавливаются, выполняют команду и едут дальше», — объяснил специалист.