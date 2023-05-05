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Описаны технические особенности российских «поездов смерти»

Железнодорожные военные составы используются еще со времен Советского Союза, а их особенность заключается в оперативности активации и летальности воздействия. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя обсуждаемую в СМИ информацию о российских «поездах смерти».

Описаны технические особенности российских «поездов смерти»
© Lenta.ru

«Эти составы похожи на обыкновенные поезда, они находятся в пути, и в любое время могут нанести уничтожающий удар. Составы носят несколько ракет, для них нужны особые колесные пары, так как это большой груз. В этих составах есть пункты управления, где люди занимаются получением и исполнением приказов. Составы реагируют очень быстро: они останавливаются, выполняют команду и едут дальше», — объяснил специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что технология не является новой и существует еще со времен Советского Союза.

«По сути, ракеты поставили на колею железной дороги еще тогда, в советское время, что вызывало чувство тревоги у наших на тот момент партнеров, которые делали все, чтобы мы их ликвидировали в добровольном порядке», — добавил Дандыкин.

Ранее китайское интернет-издание Sohu оценило железнодорожный мобильный комплекс ракетного вооружения «Баргузин». Как утверждает автор статьи, один залп которого «Баргузина» способен уничтожить небольшую страну. Отмечается, что комплекс способен атаковать авианосцы и наземные цели ВМС США в радиусе 500-1000 километров и стрелять по военным кораблям и авианосцам противника на берегу, в связи с чем в Вашингтоне проект называют «поездом смерти».

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