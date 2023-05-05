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Минобороны Дании: Копенгаген совместно с Берлином передаст Киеву 80 танков Leopard 1

Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

«Передачу (танков. — RT), первые поставки в рамках которой мы сейчас увидим, мы бы охарактеризовали как очень, очень крупную. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 — это очень значительное число», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканалу TV2.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.

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