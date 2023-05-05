«Передачу (танков. — RT), первые поставки в рамках которой мы сейчас увидим, мы бы охарактеризовали как очень, очень крупную. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 — это очень значительное число», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканалу TV2.