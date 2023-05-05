"Калашников" начал поставки нового комплекта обмундирования для ВС РФ

Компания «Триада-ТКО», входящая в группу «Калашников», начала поставки комплектов новой военной формы для армии России. Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.

«В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», - уточнили в пресс-службе.

В концерне отметили, что полный комплект был разработан совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России и включает в себя флисовое термобелье, флисовую кофта, демисезонные куртку и брюки, костюм влаговетрозащитный. Также в комплект входят летний костюм (куртка, брюки, рубашка боевая), фуражка летняя, утепленные шапка и шарф.

kalashnikovgroup.ru

Все обмундирование «обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами», подчеркнули в «Калашникове».

Ранее учредитель компании-производителя одежды ОКБ «Гардарика» представил одобренный Минобороны России летний комплект одежды для участников спецоперации на Украине, который состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки.