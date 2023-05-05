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"Калашников" начал поставки нового комплекта обмундирования для ВС РФ

Группа компаний «Калашников» начала поставки новой формы для Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте концерна.

"Калашников" начал поставки нового комплекта обмундирования для ВС РФ
© РИА Новости

Согласно сообщению пресс-службы «Калашникова», «Триада-ТКО», входящая в состав концерна, начала поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) в адрес заказчика.

Уточняется, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

В состав ВКПО 3.0 образца 2022 года входят: термобелье нательное флисовое (фуфайка, кальсоны), кофта флисовая, костюм демисезонный (куртка, брюки), костюм влаговетрозащитный (куртка, брюки), костюм утепленный (куртка, брюки), костюм летний (куртка, брюки, рубашка боевая), фуражка летняя, шапка демисезонная (утепленная), шарф зимний.

Ранее конструктор Андрей Чукавин заявлял, что «Калашников» готов к работе над компактной модификацией снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) для городских боев при наличии соответствующего задания от Минобороны РФ.

До этого президент концерна «Калашников» Алан Лушников говорил о том, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) начала производиться серийно.

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