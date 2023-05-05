Дроны ВСУ четырежды пытались атаковать село в Брянской области

Telegram-канал SHOT сообщает, что дроны Вооруженных сил Украины четырежды пытались атаковать село Азаровка Стародубского района Брянской области . По информации канала, беспилотники сбросили на населенный пункт «неустановленную взрывчатку». Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным SHOT, атака на село, расположенное в 1,8 км от границы с Украиной, началась около полуночи. Канал пишет, что в результате обстрела никто не пострадал.