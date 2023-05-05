SHOT: дроны ВСУ четырежды пытались атаковать село в Брянской области
Telegram-канал SHOT сообщает, что дроны Вооруженных сил Украины четырежды пытались атаковать село Азаровка Стародубского района Брянской области. По информации канала, беспилотники сбросили на населенный пункт «неустановленную взрывчатку». Минобороны РФ информацию не комментировало.
По данным SHOT, атака на село, расположенное в 1,8 км от границы с Украиной, началась около полуночи. Канал пишет, что в результате обстрела никто не пострадал.