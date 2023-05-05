Стало известно о попытке разведки боем ВСУ под Донецком

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев . Его слова передает Telegram -канал Zvezdanews.

По заявлению Гордеева, наступающие украинские части были встречены огнем передовых подразделений и артиллерии, что вынудило солдат ВСУ отступить, понеся потери.

«Расчетами самоходных минометов Тюльпан уничтожен пункт временной дислокации противника в районе населенного пункта Великая Новоселка» , — также рассказал он.

Ранее стало известно, что ВСУ резко активизировались в зоне проведения российской специальной военной операции. Утверждается, что украинская армия готовится к контрнаступлению, на что указывают некоторые признаки.