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"Страна.ua" сообщила, что в Сумской области Украины снова слышны взрывы

В Шосткинском районе Сумской области Украины снова слышны взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания "Страна.ua".

"Страна.ua" сообщила, что в Сумской области Украины снова слышны взрывы
© YouTube

Ранее там отменили воздушную тревогу. "Снова сообщают о взрывах в Шосткинском районе Сумской области", - пишет канал. 5 мая украинские СМИ писали, что в Сумской области произошли взрывы.

Сообщалось также о взрывах в Киеве. Вечером в пятницу воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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