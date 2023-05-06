"Страна.ua" сообщила, что в Сумской области Украины снова слышны взрывы

В Шосткинском районе Сумской области Украины снова слышны взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания "Страна.ua".

© YouTube

Ранее там отменили воздушную тревогу. "Снова сообщают о взрывах в Шосткинском районе Сумской области", - пишет канал. 5 мая украинские СМИ писали, что в Сумской области произошли взрывы.