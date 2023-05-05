Рогов: Киев добивается подтопления Запорожской области

Киев намерен затопить левобережную часть Запорожской области, чтобы создать благоприятные условия для форсирования Днепра и взять Запорожскую АЭС под свой контроль. К такому выводу пришел глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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Издание отмечает, что уровень воды в Каховском водохранилище недавно поднялся до критической отметки из-за половодья, неконтролируемого сброса воды с подконтрольных Киеву ГЭС, а также частых обстрелов Каховской ГЭС ниже по течению Днепра в Херсонской области. Российские власти отмечали, что повышение уровня воды может обернуться прорывом дамбы неподалеку от города Каменка-Днепровская. Близлежащие населенные пункты и Запорожская АЭС в таком случае окажутся под угрозой затопления.

Владимир Рогов на фоне этой угрозы заявил, что Киев использует ситуацию с подъемом уровня воды как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, планируя захватить Запорожскую ГЭС.

«Киевский режим намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега», — считает он.