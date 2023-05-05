Мобилизация: последние новости на сегодня 5 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 мая 2023, в материале «Рамблера».

В Кисловодске заложили березовую аллею в память о бойцах и военных врачах

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В Кисловодске в честь приближающегося Дня Победы прошла масштабная акция в честь героев-солдат, принимающих участие в боях на Украине, а также военных врачей и медиков-фронтовиков. В их честь у мемориала «Огонь вечной славы» разбили «Сад памяти», пишет «Газета.ру».

Отмечается, что памятные деревья высаживали министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Кисловодска Евгений Моисеев и многие другие.

«В память о подвиге героев в победу над фашизмом и заложили сегодня березовую аллею. Подвиг героев-медиков никогда не будет забыт», — заявил Михаил Мурашко.

В Балашихе открылся пункт отбора для желающих пойти на военную службу по контракту

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открылся пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту. Об этом пишет агентство городских новостей Москва со ссылкой на его Telegram-канал.

Он рассказал, что в пункт приглашают всех, кто хочет внести свой вклад в борьбу на Украине и уйти на фронт. Обратиться в пункт может любой желающий из всех регионов страны. Губернатор подчеркнул, что он оборудован по всем удобствам: есть питание, проживание, здесь же можно пройти медицинскую комиссию и получить консультацию у нотариуса и юриста.

Воробьев добавил, для первичной подготовки военнослужащих приглашены профессиональные инструкторы, принимавшие участие в боевых действиях.

Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Певец Стас Пьеха посетил единый пункт отбора на контрактную службу и поделился впечатлениями, пишет «Москва24».

По его словам, работа центра организована прекрасно, нет никакой бюрократии, все направлено на пользу и комфорт граждан.