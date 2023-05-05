Спецоперация на Украине 3 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 мая 2023 года.

ВСУ обстреляли ДНР 81 раз

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали населенные пункты ДНР 81 раз. В результате обстрела 7 мирных граждан получили ранения, среди них ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в публикации, украинская сторона предприняла 81 попытку обстрела, применив реактивную систему залпового огня и ствольную артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм. Под удары попали Владимировка, Донецк, Александровка, Горловка, Еленовка, Егоровка, Минеральное, Макеевка, Михайловка, Новоселовка Вторая, Никольское, Степное, Петровское, Широкая Балка, Ясиноватая, Яковлевка. Всего было применено 456 снарядов.

Российские военные ударили «умными бомбами» по объектам ВСУ под Херсоном

Российские военнослужащие атаковали объекты Украины под Херсоном «умными бомбами». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал RusVesna.

Как говорится в публикации, «умные» бомбы уничтожили склад с топливом и боеприпасами армии Украины на херсонском направлении. Авиабомбы также подорвали объекты Украины на окраине Берислава. Сейчас над городом виден столб дыма, там загорелся склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

Российская авиация атаковала пункт дислокации зарубежных инструкторов армии Украины в Черниговской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.