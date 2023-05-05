Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрелы Запорожья для проверки обороны сил РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале мая нанесли массированные удары по населенным пунктам Запорожской области вблизи линии боевого соприкосновения, так как проверяют оборону российских сил перед планируемым наступлением. Об этом ТАСС в пятницу заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Они прощупывают, смотрят, куда можно сунуться, где можно действовать <...>. Следят за нашей скоростью реагирования, размещением [средств] ПВО, расположением скрытых пунктов охраны и безопасности. В это же время действует и агентурная разведка - со стороны смотрит, что было, кто отреагировал, как быстро приехали", - прокомментировал он участившиеся в последние дни обстрелы Запорожской области.

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По мнению Рогова, ВСУ при этом стараются нанести как можно больше вреда гражданским лицам. "Наносится удар объемом в два-три снаряда так, чтобы он привел к жертвам, соответственно, [бьют] по жилым домам, по местам скопления людей. Туда приезжают экстренные службы, скорая, пожарные, которые начинают помогать пострадавшим. И в тот момент, когда максимальное число людей собрано на месте происшествия, туда прилетают еще снаряды, иногда даже значительно больше, чем в первый раз. Таким образом к максимальному числу жертв приводит даже не первый удар, а второй", - рассказал он.

Как считает глава движения, методы украинских военных объясняются желанием Киева запугать жителей и прогнать их со своей земли. "Запугать, чтобы люди не помогали, чтобы было больше жертв, чтобы уходили с территории, чтобы не работали нормально экстренные службы. То есть, сгоняют людей с территории, чтобы ее захватить", - отметил Рогов.