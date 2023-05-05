Украинские войска нанесли удар по Донецку

Вооруженные силы Украины атаковали Петровский район Донецка, применив 10 ракет из РСЗО. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в публикации, обстрелу подвергся населенный пункт Максимильновка в Петровском районе Донецка. Украинская сторона выпустила 10 ракет из РСЗО.