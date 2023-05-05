Названа причина снижения эффективности HIMARS на Украине

CNN: эффективность HIMARS на Украине снижается из-за систем электронного подавления
Эффективность американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине снижается из-за систем электронного подавления, используемых российскими военными.
Об этом пишет CNN со ссылкой на несколько осведомлённых источников.
Источники заявили, что в последние месяцы российская армия «всё чаще срывает» работу HIMARS на Украине, используя «электронные глушилки».
В связи с этим американские ракеты не попадают в цель, пишет телеканал.
Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS.