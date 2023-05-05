Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье были взрывы

Взрывы прозвучали в подконтрольном киевским властям городе Запорожье . Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов .

По данным Рогова, взрывы были слышны в 01:15. Это была работа ПВО ВСУ по "Гераням", написал представитель РФ в своем Telegram-канале. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.