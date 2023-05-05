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The Conversation: провал контрнаступления ВСУ изменит отношение Запада к Зеленскому

Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины поменяет настроения в США и Европе, а также очень негативно отразится на репутации президента Владимира Зеленского. К такому выводу пришла обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера, передает «Газета.ру».

The Conversation: провал контрнаступления ВСУ изменит отношение Запада к Зеленскому
© EPA

Он пишет, что в случае, если контрнаступление армии Украины потерпит неудачу, международная коалиция, которая вложила огромные средства в военную поддержку Киева, может склониться к другому варианту урегулирования конфликта.

«Хотя обе партии в США достаточно твердо поддерживают Киев, ситуация может измениться», — подчеркивает Рубьера.

Она отметила, что могущественность НАТО следует измерять силой ее «слабых звеньев». Следовательно, если Германия и Франция начнут сомневаться в вопросе поставок вооружения Киеву, Украине придется принять свой статус-кво.

Обозреватель подчеркнула, что наступательные действия потребуют гораздо больше живой силы и военно-технических ресурсов, чем оборонительные, и всего этого у Киева может быть недостаточно.

Ранее директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейн заявила, что власти Киева работают над определением конкретных приоритетов контрнаступления на Украине и продумывают его сроки и масштабы.

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