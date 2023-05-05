В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 81 раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате ударов ранения получили семь мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщило в ночь на пятницу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.