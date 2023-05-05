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В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 81 раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате ударов ранения получили семь мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщило в ночь на пятницу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей в результате обстрелов ВСУ
© ТАСС

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксирован 81 обстрел из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. Удары наносились по Александровке, Владимировке, Горловке, Донецку, Егоровке, Еленовке, Макеевке, Минеральному, Михайловке, Никольскому, Новоселовке Второй, Петровскому, Степному, Широкой Балке, Яковлевке и Ясиноватой. Всего было выпущено 456 снарядов.

Вследствие обстрелов ранены семь человек, среди них ребенок 2017 года рождения, повреждены 17 домов.

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