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ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление в небе над Киевом. Об этом говорится в заявлении украинских Воздушных сил в Telegram.

ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом
© Lenta.ru

Такое решение было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над Киевом могло привести «к нежелательным последствиям», объяснили там.

«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — говорится в сообщении.

Там допустили, что речь может идти о технической неисправности.

О дронах в небе над центром Киева сообщалось ранее. В городе была объявлена воздушная тревога. После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города. Он уточнил, что разрушения в здании произошли на площади 150 квадратных метров.

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