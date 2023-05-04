ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление в небе над Киевом. Об этом говорится в заявлении украинских Воздушных сил в Telegram.

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Такое решение было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над Киевом могло привести «к нежелательным последствиям», объяснили там.

«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — говорится в сообщении.

Там допустили, что речь может идти о технической неисправности.