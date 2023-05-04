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Великобритания направила фрегат, чтобы наблюдать за кораблями РФ

Королевские военно-морские силы Великобритании отправили в Северное море фрегат с целью наблюдения за российскими кораблями, которые подошли слишком близко к стране. Об этом сообщает The Sun.

Британия направила фрегат для наблюдения за «российской армадой»
© ФСБ РФ/РИА «Новости»

Источник таблоида в оборонном ведомстве заявил, что в водах у берегов Великобритании сейчас находится пять военных кораблей и два вспомогательных судна РФ. Все они «способны нести ядерное оружие» и оснащены крылатыми ракетами «Калибр», отметил он. В частности, он назвал фрегат «Адмирал Григорович», корветы «Сообразительный», «Стойкий» и «Одинцово», танкер «Кама» и буксир «Гребельский». По мнению собеседника The Sun, Россия целенаправленно пытается «продемонстрировать свои силы перед коронацией короля Карла».

Самый мощный корабль ВМФ России получит новое оружие

Для наблюдения за кораблями РФ ВМС Великобритании направили в Северное море фрегат Type 23. Он оснащен противокорабельными ракетами «Гарпун».

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