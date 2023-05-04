Британия направила фрегат для наблюдения за «российской армадой»

Королевские военно-морские силы Великобритании отправили в Северное море фрегат с целью наблюдения за российскими кораблями, которые подошли слишком близко к стране. Об этом сообщает The Sun.

Источник таблоида в оборонном ведомстве заявил, что в водах у берегов Великобритании сейчас находится пять военных кораблей и два вспомогательных судна РФ. Все они «способны нести ядерное оружие» и оснащены крылатыми ракетами «Калибр», отметил он. В частности, он назвал фрегат «Адмирал Григорович», корветы «Сообразительный», «Стойкий» и «Одинцово», танкер «Кама» и буксир «Гребельский». По мнению собеседника The Sun, Россия целенаправленно пытается «продемонстрировать свои силы перед коронацией короля Карла».