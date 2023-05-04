Британия направила фрегат для наблюдения за «российской армадой»

Великобритания отправила фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами, для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к Соединенному Королевству. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в сфере обороны.

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В публикации отмечается, что ВМС Великобритании разместили военный корабль для следования за российской армадой, которая "опасно затаилась вблизи Соединенного Королевства".

"Фрегат Type 23 отправился в Северное море для ведения наблюдения за российскими военными кораблями, способными нести ядерное оружие и пытающимися устроить демонстрацию силы перед коронацией короля Карла", — отмечает издание.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Великобритании начали расследование после появления информации о том, что документы с данными о подводной лодке HMS Anson стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов были найдены в туалете паба.