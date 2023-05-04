Киев запустит израильскую систему оповещения об ударах

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в течении ближайших двух месяцев в Киеве заработает израильская система оповещения о воздушных атаках. Об этом сообщает Reuters.

Дипломат также отметил, что в данный момент систему уже тестируют на работоспособность.

«Насколько я знаю от наших экспертов, они уже начали работу, и я надеюсь, что, согласно нашему внутреннему графику, потребуется еще месяц или два, чтобы ввести ее в эксплуатацию в Киеве», – заявил Корнийчук.

Подобная система действует в Израиле и известна под названием «Цева адом». Как объяснил дипломат, применение её в столице Украины позволит «закрывать Киев по секторам» во время воздушной тревоги. В дальнейшем эту систему планируют запустить ещё в пяти городах Украины.

Напомним, что «Цева адом» выявляет запуски ракет и определяет траекторию их полета, после чего определяет точки, куда ракеты должны упасть. После этого она оповещает людей в зоне обстрела о том, сколько у них осталось времени для поиска укрытия. При этом в Израиле такие предупреждения отправляются на мобильные телефоны тех граждан, которые могут попасть под удар.