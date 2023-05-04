Стало известно о попытке ВСУ атаковать в районе Угледара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать позиции российских войск в районе сел Никольское и Павловка под Угледаром. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
«Враг интенсивно бил артиллерией, отправил боевиков и технику в сторону наших позиций, наши встретили их огнем», — говорится в сообщении.
Стало известно, что наступательные действия ВСУ оказались разведкой боем, противник отступил, понеся потери.
1 мая Минобороны России сообщило о поражении командно-наблюдательного пункт батальона бригады ВСУ в районе Угледара. По данным ведомства, в операции принимали участие оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.
В апреле российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Угледаром с помощью переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».