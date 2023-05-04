Стало известно о попытке ВСУ атаковать в районе Угледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать позиции российских войск в районе сел Никольское и Павловка под Угледаром. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

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«Враг интенсивно бил артиллерией, отправил боевиков и технику в сторону наших позиций, наши встретили их огнем», — говорится в сообщении.

Стало известно, что наступательные действия ВСУ оказались разведкой боем, противник отступил, понеся потери.

1 мая Минобороны России сообщило о поражении командно-наблюдательного пункт батальона бригады ВСУ в районе Угледара. По данным ведомства, в операции принимали участие оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.