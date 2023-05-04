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Разведывательный самолет ВВС США снова пролетел вдоль российско-финской границы

Стратегический разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint ВВС США повторно пролетел вдоль российско-финской границы, показывает сервис Flightradar24.

Разведывательный самолет ВВС США снова пролетел вдоль российско-финской границы
©  U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison

По данным сервиса, разведчик взлетел с одного из польских аэродромов, пересек воздушное пространство стран Балтии, затем в районе Хельсинки пересек границу Финляндии.

RC-135V пролетел вдоль всей границы России и Финляндии, затем направился обратно по тому же маршруту.

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Особый интерес летчиков вызвал приграничный район между Выборгом и Рускеалой - они сделали несколько кругов в финском воздушном пространстве с тем, чтобы предположительно собрать данные о регионе.

По состоянию на 19-27 мск самолет находился недалеко от Познани (Польша). За его полетом следили около 2 тысяч пользователей сервиса.

Напомним, что ранее американские летчики осуществили полет на военном самолете этого типа 23 марта.

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