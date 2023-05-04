Переданные Украине Leopard 2А6 будут брошены в бой в последнюю очередь

Переданные Германией и Португалией танки Leopard 2А6 командование ВСУ не спешит отправлять к линии боевого соприкосновения. Эти боевые машины, считающиеся самыми современными из тех, что были поставлены странами НАТО, до сих пор находятся на одном из расположенных в глубоком тылу военных полигонов.

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Как заявляется, экипажи продолжают осваивать эту технику, и когда они полностью приобретут необходимые навыки - неизвестно.

Но, даже если это произойдет в обозримом будущем, батальон, где числятся многотонные стальные "кошки", все еще не будет считаться полностью боеспособным. Дело в том, что сейчас таких танков имеется всего лишь 18 штук, а штатная численность подразделения - 31 единица.

Швеция обещала десять своих Stridsvagn 122, являющихся модернизированной версией более старых Leopard 2А5, уступающих новым вариантам по характеристикам 120-мм орудия, но когда их перебросят на Украину открыто не сообщается. Однако даже при поступлении этой роты все равно один взвод останется без материальной части, и непонятно, как западные спонсоры киевского режима будут решать эту проблему.

Конечно, командование ВСУ может применить и не полностью оснащенное формирование. Как пример, можно вспомнить 47-ую механизированную бригаду, имеющую как раз 28 бывших словенских M-55S, являющихся улучшенными версиями еще советских Т-55.