Переданные Украине Leopard 2А6 будут брошены в бой в последнюю очередь
Переданные Германией и Португалией танки Leopard 2А6 командование ВСУ не спешит отправлять к линии боевого соприкосновения. Эти боевые машины, считающиеся самыми современными из тех, что были поставлены странами НАТО, до сих пор находятся на одном из расположенных в глубоком тылу военных полигонов.
Как заявляется, экипажи продолжают осваивать эту технику, и когда они полностью приобретут необходимые навыки - неизвестно.
Но, даже если это произойдет в обозримом будущем, батальон, где числятся многотонные стальные "кошки", все еще не будет считаться полностью боеспособным. Дело в том, что сейчас таких танков имеется всего лишь 18 штук, а штатная численность подразделения - 31 единица.
Швеция обещала десять своих Stridsvagn 122, являющихся модернизированной версией более старых Leopard 2А5, уступающих новым вариантам по характеристикам 120-мм орудия, но когда их перебросят на Украину открыто не сообщается. Однако даже при поступлении этой роты все равно один взвод останется без материальной части, и непонятно, как западные спонсоры киевского режима будут решать эту проблему.
Конечно, командование ВСУ может применить и не полностью оснащенное формирование. Как пример, можно вспомнить 47-ую механизированную бригаду, имеющую как раз 28 бывших словенских M-55S, являющихся улучшенными версиями еще советских Т-55.
Многие военные эксперты считают, что именно Leopard 2А6 больше нужны украинской пропаганде: не для ведения боевых действий, а как пример наличия у них современной западной техники. К тому же участие в боях обязательно приведет к тому, что какое-то количество таких танков будет захвачено, не исключено, что и в полностью в исправном состоянии. А это крайне нежелательный сценарий для немецких производителей оружия.