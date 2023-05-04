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На Украине заявили об эвакуации населения из Авдеевки

Киев планирует эвакуировать мирных жителей из населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий, передает издание «Украинская правда».

На Украине заявили об эвакуации населения из Авдеевки
© lenta.ru

«В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки», — сказал он.

Телятицкий заявил, что что из населенного пункта Марьинка в ДНР еще в начале года эвакуировали все население, а сейчас продолжается эвакуация из Авдеевки.

Ранее украинские власти решили ввести комендантский час продолжительностью 58 часов в Херсоне. Он будет действовать с вечера 5 мая до утра 8 мая. Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что такие меры ввели, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли выполнить свою работу.

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