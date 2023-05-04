На Украине заявили об эвакуации населения из Авдеевки
Киев планирует эвакуировать мирных жителей из населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий, передает издание «Украинская правда».
«В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки», — сказал он.
Телятицкий заявил, что что из населенного пункта Марьинка в ДНР еще в начале года эвакуировали все население, а сейчас продолжается эвакуация из Авдеевки.
Ранее украинские власти решили ввести комендантский час продолжительностью 58 часов в Херсоне. Он будет действовать с вечера 5 мая до утра 8 мая. Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что такие меры ввели, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли выполнить свою работу.