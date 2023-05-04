США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления

США передали Украине почти 100% военной помощи, которую Киев попросил для начала контрнаступления, но поставки продолжатся. Об этом заявил сегодня представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, было передано «почти все, что было в списке», составленном Киевом.

«Мы завершили (поставки - ред.) почти 100% того, что они запросили», - пояснил Кирби.

При этом представитель администрации США пояснил, что Белый дом рассчитывает «продолжить получать поддержку сената» для выделения новых пакетов помощи Украине, в том числе и для обучения украинских военных.

«Вы увидите новые пакеты помощи от нас очень-очень скоро», - пообещал Джон Кирби.

При этом в последнее время украинские чиновники выступают с противоречивыми заявлениями о «контрнаступлении», которое ранее анонсировали в США. В частности, в начале апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что оно начнется летом. А 15 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне он сообщил о том, что «контрнаступление начнется уже в ближайшее время».