$79.31-0.6587.58-0.08

США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления

США передали Украине почти 100% военной помощи, которую Киев попросил для начала контрнаступления, но поставки продолжатся. Об этом заявил сегодня представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления
© globallookpress.com

По его словам, было передано «почти все, что было в списке», составленном Киевом.

«Мы завершили (поставки - ред.) почти 100% того, что они запросили», - пояснил Кирби.

При этом представитель администрации США пояснил, что Белый дом рассчитывает «продолжить получать поддержку сената» для выделения новых пакетов помощи Украине, в том числе и для обучения украинских военных.

«Вы увидите новые пакеты помощи от нас очень-очень скоро», - пообещал Джон Кирби.

При этом в последнее время украинские чиновники выступают с противоречивыми заявлениями о «контрнаступлении», которое ранее анонсировали в США. В частности, в начале апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что оно начнется летом. А 15 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне он сообщил о том, что «контрнаступление начнется уже в ближайшее время».

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 3 мая о том, что подразделения ВСУ попытались провести разведку боем на ореховском направлении в Запорожской области, после чего отступили.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий