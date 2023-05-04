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В Минобороны Британии заявили, что часть переданного Украине оружия не доехала до фронта

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что часть вооружения, переданного Украине, не доехала до фронта. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, информирует ТАСС.

В Британии заявили, что часть переданного ВСУ оружия не доехала до фронта
© газета.ру

По словам военного чиновника, часть вооружения была перепродана. Он подчеркнул, что часть недошедшего до фронта вооружения была небольшой.

«У нас имеются строгие процедуры, которые гарантируют, что вооружения и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются Вооруженным силам Украины. Несмотря на отдельные сообщения, (случаи. — «Газета.Ru») перенаправления подаренного Украине вооружения от линии фронта происходят крайне редко», — пояснил Хиппи.

Ранее украинское издание Klymenko Time сообщало, что Великобритания намерена закупить для Украины ракеты большой дальности с нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.

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