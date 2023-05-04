В Британии заявили, что часть переданного ВСУ оружия не доехала до фронта

В Минобороны Британии заявили, что часть переданного Украине оружия не доехала до фронта
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что часть вооружения, переданного Украине, не доехала до фронта. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, информирует ТАСС.
По словам военного чиновника, часть вооружения была перепродана. Он подчеркнул, что часть недошедшего до фронта вооружения была небольшой.
«У нас имеются строгие процедуры, которые гарантируют, что вооружения и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются Вооруженным силам Украины. Несмотря на отдельные сообщения, (случаи. — «Газета.Ru») перенаправления подаренного Украине вооружения от линии фронта происходят крайне редко», — пояснил Хиппи.
Ранее украинское издание Klymenko Time сообщало, что Великобритания намерена закупить для Украины ракеты большой дальности с нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.