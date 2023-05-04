В Британии заявили, что часть переданного ВСУ оружия не доехала до фронта

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что часть вооружения, переданного Украине, не доехала до фронта. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, информирует ТАСС.

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По словам военного чиновника, часть вооружения была перепродана. Он подчеркнул, что часть недошедшего до фронта вооружения была небольшой.

«У нас имеются строгие процедуры, которые гарантируют, что вооружения и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются Вооруженным силам Украины. Несмотря на отдельные сообщения, (случаи. — «Газета.Ru») перенаправления подаренного Украине вооружения от линии фронта происходят крайне редко», — пояснил Хиппи.