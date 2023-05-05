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Минобороны Британии ответило на критику из-за поставок Украине снарядов с ураном

Радиационное излучение боеприпасов с обедненным ураном неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов, а влияние таких снарядов ограничивается остатками машины-мишени и «некоторым потенциальным загрязнением тяжелыми металлами». Об этом заявил замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи в своем ответе на вопрос члена Палаты общин Афзала Хана (Afzal Khan). «Лента.ру» ознакомилась с сообщением Хиппи.

Минобороны Британии ответило на критику из-за поставок Украине снарядов с ураном
© Lenta.ru

Так, 26 апреля Хан направил в британское оборонное ведомство депутатский запрос, в котором поинтересовался, как глава ведомства оценивает потенциальное влияние поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном на уровень радиации.

В ответ на запрос парламентария замминистра обороны Джеймс Хиппи заверил, что снаряды с обедненным ураном в значительной степени влияют на выбранную в качестве мишени машину, однако отметил «ограниченное» влияние такого снаряда на окружающую среду.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в своем ответе на депутатский запрос заявила, что в рамках пакета военной помощи Соединенное Королевство передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Комментируя это решение, в Минобороны заявили об опасности таких боеприпасов. Как объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, главная угроза после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм.

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — описал последствия представитель Минобороны РФ.

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