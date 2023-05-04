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Минобороны: штурмовые отряды захватили два квартала Артемовска

За последние сутки штурмовые отряды захватили два квартала Артемовска в ДНР и продолжают уничтожать противника в западной части города. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиации удалось поразить подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное, юго-западной окраины Артемовска и Григоровки. В операции также участвовала артиллерия Южной группировки войск.

Стало известно о прорыве обороны ВСУ на западе Артемовска

Кроме того, в течение последних суток российские ВДВ предотвратили контрудары противника с боков. В этом районе было совершено шесть вылетов самолетов, а артиллерия южной группировки провела 57 огневых операций.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что за сутки подразделения продвинулись в Артемовске на 230 метров и таким образом заняли площадь 54 тыс. кв. м. Под контролем противника в настоящее время находится 2,64 кв. км.

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