$79.31-0.6587.58-0.08

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в районе Артемовска

За сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 255 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерях противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в районе Артемовска
© РИА Новости

Он добавил, что также были уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, Вооруженные силы России успешно атаковали склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогоровки.

В рамках брифа Конашенков также заявил, что российские штурмовые отряды заняли еще два квартала в западной части Артемовска. Он подчеркнул, что подразделения воздушно-десантных войск пресекают попытки противника контратаковать с флангов. В свою очередь, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск поразили подразделения 60-й и 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Красного, Григоровки и на юго-западной окраине Артемовска.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске довольно сложной для украинских военных. По его словам, в бой постоянно идут новые штурмовые группы частной-военной компании (ЧВК) «Вагнер» и российских десантников, на что ВСУ отвечают контратаками.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий