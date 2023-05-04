Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в районе Артемовска

За сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 255 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерях противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, Вооруженные силы России успешно атаковали склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогоровки.

В рамках брифа Конашенков также заявил, что российские штурмовые отряды заняли еще два квартала в западной части Артемовска. Он подчеркнул, что подразделения воздушно-десантных войск пресекают попытки противника контратаковать с флангов. В свою очередь, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск поразили подразделения 60-й и 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Красного, Григоровки и на юго-западной окраине Артемовска.