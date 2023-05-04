Минобороны России сообщило об овладении двумя кварталами Артемовска . Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков .

Авиация совершила шесть вылетов за сутки, артиллерия выполнила 57 огневых задач. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

Суточные потери неприятеля на Донецком направлении составили до 255 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц техники, включая две буксируемые гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика». Под Белогоровкой уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.