В МО РФ заявили, что штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска
Минобороны России сообщило об овладении двумя кварталами Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск», - заявил Конашенков.
Авиация совершила шесть вылетов за сутки, артиллерия выполнила 57 огневых задач. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.
Суточные потери неприятеля на Донецком направлении составили до 255 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц техники, включая две буксируемые гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика». Под Белогоровкой уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.