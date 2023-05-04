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Российская авиация уничтожила место размещения техники ВСУ в Орехове

В Телеграм-канале "Запорожский фронт" выложили кадры уничтожения авиацией ВС России места размещения техники ВСУ в Орехове. Наводку на цели летчики получили от расчета БПЛА 291 полка.

Российская авиация уничтожила место размещения техники ВСУ в Орехове
© РИА Новости

Судя по всему удар был нанесен авиационными бомбами с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Они же "умные" бомбы.

Напомним, ночью в этом районе подразделения ВСУ предприняли попытку атаки или разведки боем. Она не увенчалась успехом. Было уничтожено около 20 бойцов и несколько единиц бронетехники.

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