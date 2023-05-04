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США отложили поставку истребителей на Тайвань

Сроки поставок на Тайвань истребителей F-16V из США увеличились, заявил глава минобороны островного государства Цю Гочжэн. Его цитирует тайваньское агентство CNA.

США отложили поставку истребителей на Тайвань
© lenta.ru

По словам министра, изначально Вашингтон обязался поставить 66 самолетов американского производителя Lockheed Martin на сумму 8 миллиардов долларов в последнем квартале 2023 года, а сейчас поставки боевой техники откладываются до третьего квартала 2024.

Как отметил Цю Гочжэн, Тайбэй не будет требовать с Вашингтона выплаты за неустойки, так как контракт, заключенный еще в 2019 году, не предполагает штрафов за несвоевременную отправку истребителей. Глава оборонного ведомства добавил, что все самолеты в любом случае окажутся на острове до конца 2026 года.

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