Китай назвал НАТО угрозой миру и стабильности в Азии

Продвижение НАТО в Азию подорвет стабильность и станет угрозой миру в регионе. Открытие первого офиса связи альянса в Японии прокомментировала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает ТАСС.

«Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что продвижение альянса в Азию будет способствовать блоковой конфронтации, а регион не должен становиться ареной геополитического соперничества. Мао Нин отметила, что это должно вызывать повышенную настороженность азиатских стран.