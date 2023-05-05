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В Германии собрались увеличить производство снарядов для помощи Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может увеличить производство до 600 тысяч артиллерийских снарядов в год для помощи Украине. С этим предложением выступил глава концерна Армин Паппергер после визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на завод в Унтерлюсе, сообщает Handelsblatt.

В Германии собрались увеличить производство снарядов для помощи Украине
© Lenta.ru

«С годовым выпуском в 450 тысяч снарядов Rheinmetall уже является крупнейшим западным производителем боеприпасов. Мы можем расширить наше производство до 600-700 тысяч артиллерийских снарядов в год», — отметил Паппергер.

Однако он не отметил, сколько из них будут отправлены на Украину.

Он оценил стоимость увеличения производства в 200-250 миллионов евро. По данным издания, если будет достигнута договоренность с Еврокомиссией, Rheinmetall может рассчитывать на финансовую поддержку из спецфондов ЕС.

Ранее Бретон заявил, что Евросоюз поставит Украине миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. Комиссар добавил, что на эту задачу будет направлен один миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС.

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