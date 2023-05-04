Крупная колонна техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска

В силовых структурах ЛНР сообщили о направлении ВСУ крупной колонны техники в сторону Северска для возможной атаки на Кременную.

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Об этом информирует ТАСС.

«Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о Кременском и Лисичанском направлениях.

Ранее сообщалось об усилении ВСУ артподготовки на Донецком направлении.