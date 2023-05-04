ТАСС: крупная колонна техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска
В силовых структурах ЛНР сообщили о направлении ВСУ крупной колонны техники в сторону Северска для возможной атаки на Кременную.
Об этом информирует ТАСС.
«Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о Кременском и Лисичанском направлениях.
Ранее сообщалось об усилении ВСУ артподготовки на Донецком направлении.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о скоплении украинских войск на передовой в Запорожской области.