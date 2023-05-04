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ТАСС: Боевой беспилотник "Упырь" разработали в Свердловской области

В Свердловской области разработали дрон "Упырь", предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-изготовителя.

ТАСС: Боевой беспилотник "Упырь" разработали в Свердловской области
© ТАСС

"Главной задачей <…> являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий", - говорится в публикации.

Дрон, уточняет ТАСС, способен нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды.

Ранее стало известно, что в России создали БПЛА самолетного типа "Коршун", который может запускаться без катапульты за две минуты. Продолжительность полета дрона - около 2 часов. Крейсерская скорость - 70 километров в час, а предельная высота - 3 километра над уровнем моря.

Российские войска также применяют новейшие беспилотные летательные аппараты "Тахион" для выявления дислокации подразделений украинской армии. БПЛА оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой. С их помощью обнаруживались, в том числе и ночью, даже хорошо замаскированные объекты противника.

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