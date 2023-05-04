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Побывавший на Украине немецкий наемник раскритиковал ВСУ

На Украине относятся к иностранным наемникам гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online.

Побывавший на Украине немецкий наемник раскритиковал ВСУ
© globallookpress.com

По его словам, Бундесвер значительно профессиональнее украинской армии. В частности, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно хороший уровень управления — украинцы «слишком непостоянны и пластичны в своих решениях», в том числе в использовании оружия. Кроме того, в армии очень много коррупции, а у ряда подразделений не хватает воли для самоорганизации.

Говоря об отношении к наемникам, Краценберг пожаловался на мизерное жалование, а также невозможность оспорить решение из-за языкового барьера. При этом он отметил, что командиры видят в наемниках лишь пушечное мясо. Кроме того, многие врут — те, кто представлялись спецназовцами или снайперами, никогда не служили, а командование прикрывало свои ошибки.

Военный также подтвердил факты расстрела украинцами российских военнопленных. Он назвал это ужасным, но добавил, что так «бывает в каждой армии и в каждом конфликте».

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