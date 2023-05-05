Танки Leopard замечены в Одессе

Одесские паблики публикуют фото эшелона с немецкими танками Leopard.

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По словам очевидцев, на железнодорожном узле Застава-1 было замечено не менее 17 машин.

Напомним, девять европейских стран пообещали передать Украине 150 танков Leopard различных модификаций. Поставка растянется на год с лишним. По мнению эксперта, в силу низких боевых свойств немецкие танки не создадут для российских сил серьезных проблем на фронте.