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Танки Leopard замечены в Одессе

Одесские паблики публикуют фото эшелона с немецкими танками Leopard.

Танки Leopard замечены в Одессе
© Российская Газета

По словам очевидцев, на железнодорожном узле Застава-1 было замечено не менее 17 машин.

Напомним, девять европейских стран пообещали передать Украине 150 танков Leopard различных модификаций. Поставка растянется на год с лишним. По мнению эксперта, в силу низких боевых свойств немецкие танки не создадут для российских сил серьезных проблем на фронте.

Известно также, что украинские военные неумелым обращением оторвали башню одному из "Леопардов" во время обучения в Польше.

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