Танки Leopard замечены в Одессе
Одесские паблики публикуют фото эшелона с немецкими танками Leopard.
По словам очевидцев, на железнодорожном узле Застава-1 было замечено не менее 17 машин.
Напомним, девять европейских стран пообещали передать Украине 150 танков Leopard различных модификаций. Поставка растянется на год с лишним. По мнению эксперта, в силу низких боевых свойств немецкие танки не создадут для российских сил серьезных проблем на фронте.
Известно также, что украинские военные неумелым обращением оторвали башню одному из "Леопардов" во время обучения в Польше.
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