В Воронежской области заявили о сбитом ПВО беспилотнике

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Воронежской области. Об этом заявил ее губернатор Александр Гусев в официальном Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА», - подчеркнул он.

По словам губернатора, жертв и разрушений нет. Кроме того, он уточнил, что жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Гусев подчеркнул, что ситуацию взял под личный контроль.

Как написало накануне РИА Новости, в Росавиации сообщили, что в России начнут разработку сервиса для отслеживания полетов беспилотников.