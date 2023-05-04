В Воронежской области заявили о сбитом ПВО беспилотнике
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Воронежской области. Об этом заявил ее губернатор Александр Гусев в официальном Telegram-канале.
«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА», - подчеркнул он.
По словам губернатора, жертв и разрушений нет. Кроме того, он уточнил, что жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Гусев подчеркнул, что ситуацию взял под личный контроль.
Как написало накануне РИА Новости, в Росавиации сообщили, что в России начнут разработку сервиса для отслеживания полетов беспилотников.
Ведомство уточнило, что сервис будет являться аналогом сайта Flightradar, который отслеживает самолеты. Так, посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов.