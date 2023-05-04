Мобилизация: последние новости на сегодня 4 мая 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 мая 2023, в материале «Рамблера».
Мобилизованные в зону СВО из Татарстана попросили Минниханова помочь с техникой
Прибывшие в отпуск из зоны проведения специальной военной операции бойцы из Татарстана попросили раиса республики Рустама Минниханова помочь с техникой и запчастями для нее, сообщает Kazanfirst.
В перечень первой необходимой помощи попали вездеходы, которые могут быть использованы для вывоза раненых, а также различная тяжелая техника.
Кроме того, мобилизованные попросили предоставить им дефибрилляторы, необходимые для оказания экстренной медицинской помощи. Рустам Минниханов заявил, что обращения бойцов он возьмет в работу.
Некоторые мобилизованные астраханцы приехали домой в небольшой отпуск
Призванные в рамках частичной мобилизации жители Астрахани приехали в краткосрочный отпуск, сообщает punkt-a.info.
Они проходят службу в первом Астраханском отдельном противотанковом артиллерийском дивизионе. Все бойцы отмечены высокими государственными наградами за мужество и отвагу. Они заявили, что обеспечены техникой, формой, продуктами и лекарствами.
Военнослужащие отметили, что недавно с гуманитарной помощью прибыли хорошие аптечки с набором необходимых медикаментов. В дивизионе служат целыми семьями.
Сейчас военнослужащие приезжают домой согласно графику отпусков.
Родственникам погибших в ходе СВО военных вручили награды в Волгограде
В Волгограде передали награды родственникам военнослужащих, погибших в рамках проведения специальной военной операции, сообщает «Волгоградская правда».
Заместитель военного комиссара региона полковник Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества администрации области Эдуард Давыдовский передали родным и близким 11 погибших ордена Мужества.
Ранее стало известно о службе жителей Волгограда в зоне спецоперации. Уроженец Котельниково находится в Донбассе. Он нашел жителей региона и узнал, как они приближают Победу.