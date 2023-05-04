Спецоперация на Украине 4 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 мая 2023 года.

В МИД РФ предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинских военных спровоцирует печальные последствия для Украины и ее союзников, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина.

По его словам, бездымные и безответственные поставки западного оружия Киеву, а также поощрение планов украинских властей о контрнаступлении приведут лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.

Дипломат отметил, что Украина и ее англосаксонские хозяева делают ставку на стратегическое поражение Москвы. Галузин указал, что войска РФ готовы к любому сценарию, поэтому контрнаступление будет провалено.

MWM: серия ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением

Ракетные удары со стороны России привели к ликвидации запасов оружия украинских Вооруженных сил и снизили шансы на успех контрнаступления, сообщает Military Watch Magazine.

Издание указывает на серию мощных уларов российских военных по складам с боеприпасами. Они могут подорвать шансы на успех готовящегося наступления Киева.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что войска РФ готовы к любому сценарию, поэтому контрнаступление будет провалено.

«Встретили прицельным огнем». Рогов сообщил о наступления ВСУ на Ореховском направлении

Украинские военные вечером 3 мая начали атаку южнее Орехова, сообщает «Газета.ру».

Российским силам потребовалось чуть больше часа, чтобы отразить наступление. В результате украинские Вооруженные силы потеряли 30 человек убитыми и как минимум две единицы техники. Отмечается, что работали российские танки и артиллерия.

Позже стало известно, что ситуация в районе села Работино в Запорожской области под контролем. Военнослужащие Украины отступили на исходные позиции.