Спецоперация на Украине 4 мая: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 мая 2023 года.
В МИД РФ предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления ВСУ
Контрнаступление украинских военных спровоцирует печальные последствия для Украины и ее союзников, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина.
По его словам, бездымные и безответственные поставки западного оружия Киеву, а также поощрение планов украинских властей о контрнаступлении приведут лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.
Дипломат отметил, что Украина и ее англосаксонские хозяева делают ставку на стратегическое поражение Москвы. Галузин указал, что войска РФ готовы к любому сценарию, поэтому контрнаступление будет провалено.
MWM: серия ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
Ракетные удары со стороны России привели к ликвидации запасов оружия украинских Вооруженных сил и снизили шансы на успех контрнаступления, сообщает Military Watch Magazine.
Издание указывает на серию мощных уларов российских военных по складам с боеприпасами. Они могут подорвать шансы на успех готовящегося наступления Киева.
Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что войска РФ готовы к любому сценарию, поэтому контрнаступление будет провалено.
«Встретили прицельным огнем». Рогов сообщил о наступления ВСУ на Ореховском направлении
Украинские военные вечером 3 мая начали атаку южнее Орехова, сообщает «Газета.ру».
Российским силам потребовалось чуть больше часа, чтобы отразить наступление. В результате украинские Вооруженные силы потеряли 30 человек убитыми и как минимум две единицы техники. Отмечается, что работали российские танки и артиллерия.
Позже стало известно, что ситуация в районе села Работино в Запорожской области под контролем. Военнослужащие Украины отступили на исходные позиции.
Ранее в Запорожской области выстроили несколько линий эшелонированной обороны, которая должна пресечь попытки агрессии со стороны ВСУ.