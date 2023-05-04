Украинские пленные рассказали об уклонении от призыва в ВСУ

Штурмовая группа российских сил взяла в плен на донецком направлении двух украинских военных, пишет РИА Новости.

Как уточнили попавшие в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), они были насильно призваны в украинскую армию. Один из военных уточнил, что является уроженцем города Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР).

«Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», — рассказал он.

По словам военного, он умышленно уклонялся от призыва в ВСУ. Несмотря на то, что не хотел участвовать в боевых действиях, насильно был отправлен в зону специальной военной операции (СВО).