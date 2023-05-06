"Страна.ua": в Днепропетровске слышны взрывы

В Днепропетровске на Украине прозвучали взрывы, сообщает издание "Страна.ua". "В Днепре сообщают о взрывах", - говорится в сообщении украинского издания.
До этого издание сообщало, что в Сумской области Украины вновь прозвучали взрывы. В регионе была отменена воздушная тревога. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Черный дым заметили из нескольких районов города. Источник издания "Реальный Киев" сообщал, что никаких прилетов по украинской столице не было, и дым не связан с воздушной тревогой. В ночь на 4 мая воздушная тревога действовала в Киеве 3,5 часа. С 10 октября 2022 года российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.
По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на атаку на Крымский мост. С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Решение о ее начале принял президент Путин.