$79.31-0.6587.58-0.08

США объявили о новой военной помощи Украине

Администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи Украине, приводит сообщение Reuters.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине
© Lenta.ru

В Белом доме уточнили, что о новом пакете будет объявлено позднее в среду, 3 мая. В рамках него США намерены предоставить Киеву очередную партию боеприпасов, различного оборудования и амуниции для военных. На него в Белом доме потратят около 300 миллионов долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что в число боеприпасов войдут снаряды для систем HIMARS, указав, что Украина их «эффективно использует». Также Штаты предоставят Киеву снаряды для артиллерии, минометов и гаубиц и противотанковое оружие.

Ранее в Белом доме сообщали, что Вашингтон вскоре предоставит Киеву дополнительные пакеты военной помощи.

Исследователь внешней политики США в области международных отношений Хэл Брэндс при этом заявил об истощении американской военной машины из-за Украины.

«США находятся в сложном положении — Вашингтону потребовались годы, чтобы обеспечить то количество противотанковых ракет и другого оружия, которое Украина израсходовала за недели», — считает он.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий