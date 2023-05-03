США объявили о новом пакете военной помощи Украине

В Белом доме уточнили, что о новом пакете будет объявлено позднее в среду, 3 мая. В рамках него США намерены предоставить Киеву очередную партию боеприпасов, различного оборудования и амуниции для военных. На него в Белом доме потратят около 300 миллионов долларов.