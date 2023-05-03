Украина признала неготовность Запада передать ей истребители в скором времени

Официальный представитель командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» Киеву истребители F-16. По его словам, данный процесс может затянуться надолго.

© lenta.ru

«Перспективы получения самолетов небыстрые. Мы должны понимать, что самолеты — это долгосрочный процесс», — заявил он.

Игнат уточнил, что ряд стран, которые входят в НАТО, стоят в очереди на передачу им истребителей по восемь и более лет.

Он отметил, что решение о поставках F-16 Украине должен принять Вашингтон, добавив, что в этом случае в Европе будут организованы площадки для подготовки украинских летчиков. Игнат выразил готовность отправить военных ВВС Украины на обучение в любое время.