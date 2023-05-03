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ВСУ отступили после попытки провести разведку боем

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ попытались провести разведку боем на ореховском направлении в Запорожской области, после чего отступили. Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ отступили после атаки на ореховском направлении
© globallookpress.com

По словам Рогова, боевые действия на этом участке остановлены, украинская сторона «отошла зализывать раны».

«Это была попытка провести разведку боем, но надо понимать, что любая разведка боем может превратиться в прорыв, а затем полномасштабное наступление. Здесь тонкая грань в зависимости от того, как успешно и удачно идет прощупывание обороны», – сообщил он.

ВСУ пошли в наступление в Запорожской области

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.

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