ВСУ отступили после атаки на ореховском направлении

ВСУ отступили после попытки провести разведку боем
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ попытались провести разведку боем на ореховском направлении в Запорожской области, после чего отступили. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рогова, боевые действия на этом участке остановлены, украинская сторона «отошла зализывать раны».
«Это была попытка провести разведку боем, но надо понимать, что любая разведка боем может превратиться в прорыв, а затем полномасштабное наступление. Здесь тонкая грань в зависимости от того, как успешно и удачно идет прощупывание обороны», – сообщил он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.