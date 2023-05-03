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ВСУ пошли в наступление в Запорожской области

Бронегруппа ВСУ снова пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ пошли в наступление в Запорожской области
© ТАСС

По его словам, ВСУ пошли в наступление вечером после массированной артподготовки.

«Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка. По ним бьют наши танки и артиллерия. В данный момент бой в самом разгаре», — написал Рогов.

Он отметил, что ВСУ несут потери «в живой силе и технике». В частности, российским военнослужащим удалось «подбить как минимум танк и бронетранспортер».

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