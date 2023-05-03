ВСУ пошли в наступление в Запорожской области

Бронегруппа ВСУ снова пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ пошли в наступление вечером после массированной артподготовки.

«Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка. По ним бьют наши танки и артиллерия. В данный момент бой в самом разгаре», — написал Рогов.