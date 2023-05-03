Стало известно об атаке ВСУ на ореховском направлении

"На ореховском направлении идет атака ВСУ. С той стороны участвуют бронетехника и бронетранспортеры, танки. Работают минометы и артиллерия в данный момент. Как минимум подбит один танк и один БТР у противника. Сейчас идет бой, мотострелки и наши две линии обороны в бою", - отметил он.