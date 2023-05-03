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Рогов сообщил о начале атаки ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в среду атаку на ореховском направлении в Запорожской области, идет бой. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Стало известно об атаке ВСУ на ореховском направлении
© ТАСС

"На ореховском направлении идет атака ВСУ. С той стороны участвуют бронетехника и бронетранспортеры, танки. Работают минометы и артиллерия в данный момент. Как минимум подбит один танк и один БТР у противника. Сейчас идет бой, мотострелки и наши две линии обороны в бою", - отметил он.

Как подчеркнул Рогов, еще не ясно, что это за атака.

"Это разведка боем, полномасштабное наступление или прощупывание нашей обороны - сказать не могу", - добавил он.

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