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Рогов назвал потери ВСУ при атаке в районе Орехова Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Рогов назвал потери ВСУ при атаке в районе Орехова Запорожской области
© Lenta.ru

В неудавшейся разведке боем украинская армия потеряла не менее одного танка, двух бронетранспортеров и порядка 30 бойцов, назвал он потери украинской стороны.

Ранее Рогов сообщил о провале наступления бронегруппы ВСУ южнее Орехова в Запорожской области. В среду, 3 мая, после массированной артподготовки бронегруппа пошла в наступление. Ее встретили российские мотострелки и разведка. Стало известно, что в ходе боя украинская армия потеряла как минимум две единицы техники

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