«Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией, просто публично отказавшись от вступления Украины в НАТО», — написал Кеннеди-младший в своих социальных сетях. Он добавил, что вместо этого украинский президент не выдержал давления Запада, который призывал к конфронтации с Россией и «прогнулся» под требования фашистских элементов из правительства Украины.